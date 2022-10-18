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أخبارثقافة وفن

موريتانيا تبحث طرق استفادتها من تجارب روسيا الثقافية

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

بحث وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان محمد ولد اسويدات، اليوم الثلاثاء،مع السفير الروسي المعتمد في موريتانيا بوريس آناتوليفتش زيلكو، أوجه التعاون في مجالات تدخل قطاعه وضرورة تعزيزه والدفع به إلى الأمام.

وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فقد تطرق الجانبان لمشروع برنامج تنفيذي للتعاون في المجال الثقافي أرسله الجانب الموريتاني إلى الجانب الروسي.

وأضافت أن الوزير والسفير، بحثا سبل الاستفادة من التجارب الروسية في المجال الثقافي، بالتزامن مع المؤتمر الثقافي الكبير الذي تعتزم روسيا تنظيمه في شهر نوفمبر القادم.

 

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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