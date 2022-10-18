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موريتانيا.. الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاعا “طفيفا” لدرجات الحرارة

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا، أن “درجات الحرارة، ستشهد ارتفاعا طفيفا على عموم التراب الموريتاني” خلال اليومين المقبلين.

وقالت الهيئة في منشور لها اليوم الثلاثاء، إن السماء ستكون غائمة الي قليلة الغيوم، على وسط و جنوب و شرق البلاد، و صافية علي باقي التراب الموريتاني.

وأضافت أن ‎الرياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة، شمالية شرقية إلى شرقية، على معظم المناطق، و ستغير اتجاهها إلى شمالية غربية خلال المساء، على طول السواحل.

وبالنسبة للعاصمة نواكشوط ، أشارت الهيئة إلى أن  الرياح ستكون معتدلة شمالية شرقية إلى شمالية غربية و السماء ستكون صافية الي قليلة الغيوم.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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