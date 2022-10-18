موريتانيا.. قيادة الأركان تجري تغييرات في مناصب قيادية

أجرت قيادة الأركان العامة للجيوش في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، تغييرات في مناصب قيادية في الجيش، كما أجرت تغييرات في هيكلة بعض المؤسسات التابعة للجيش، وفق ما ذكرت مصادر خاصة لصحراء ميديا.

وجاءت التغييرات كالآتي:

– مديرا للمديرية المركزية للعتاد اللواء محمد فال ولد الرايس قادما من كتيبة القيادة والخدمات

– قائدا لفرقة الدعم اللواء صيدو صمبا – قادما من كتيبة القيادة والخدمات

– مديرا للمديرية المركزية للمعتمدية المعتمد اللواء أحمد فاليلي المامي هاشم – قادما من كتيبة القيادة والخدمات

– قائدا لفرقة الاستخبارات والأمن العسكري العقيد الحسن بمب مكت – قادما من كتيبة القيادة والخدمات

– قائدا لفرقة الشؤون العامة المعتمد العقيد حمود محمد حماده – قادما من كتيبة القيادة والخدمات

– مديرا لمديرية الاتصال والعلاقات العامة العقيد محمد الشيخ محمد الهيبه قادما من قيادة المنطقة العسكرية السابعة بألاك

– قائدا لفرقة المصادر البشرية العقيد محمد حامدون ودو – قادما من كتيبة القيادة والخدمات

– قائدا لفرقة التكوين العقيد الزين اسويدات اسويدات – قادما من كتيبة القيادة والخدمات

– قائدا لفرقة العمليات العقيد أحمد سالم محمد الزين – قادما من كتيبة القيادة والخدمات

– مديرا لمديرية الشؤون الاجتماعية العقيد اعل حمود محمد – قادما من كتيبة القيادة والخدمات

– قائدا لفرقة التعاون العسكري العقيد سيدي سيد أحمد لفريك – قادما من قيادة فرقة مركز حفظ السلام والتدريب بكتيبة القيادة والخدمات سابقا

– مديرا لمديرية البنى التحتية العقيد تيام ممادو – قادما من مديرية المطبة بقيادة الكتيبة والخدمات

– مديرا لمديرية الرياضة للجيوش العقيد إبراهيم أحمد ميلود مختار – قادما من كتيبة القيادة والخدمات

– مديرا للمديرية المركزية لأنظمة المعلومات والاتصال العقيد عبد الله محمد فال بيب – قادما من كتيبة القيادة والخدمات