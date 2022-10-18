الصحة: 244 حالة نشطة من فيروس كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات النشطة من فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 244 حالة.

في السياق ذاته، سجلت وزارة الصحة الموريتانية، 30 حالة جديدة من فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في المقابل، قالت الوزارة إنها سجلت 12 حالة شفاء جديدة من الفيروس، فيما لم تسجل حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتوصلت الوزارة لهذه النتائج بعد إجراء 1050 فحصا، من بينها 1013 فحصا سريعا، و 37 فحصا مخبريا.

وسجلت موريتانيا منذ ظهور فيروس كورونا 995 وفاة على الأقل جراء الإصابة بالفيروس.