موريتانيا: نقف مع السعودية في رفضها للإملاءات الخارجية

أعلنت موريتانيا، مساء اليوم الثلاثاء، وقوفها التام مع المملكة العربية السعودية، فيما تقدمت به من إيضاحات بخصوص قرار منظمة “أوبك بلاس” بنقص إنتاج النفط ،وفي “رفضها الخضوع للإملاءات الخارجية”.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الموريتانية، دافعت فيه عن قرار “أوبك بلاس”، مشيرة إلى أنه ” يهدف إلى حماية الاقتصاد العالمي في وجه تقلبات أسعار النفط”.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنهم يهم موريتانيا في السياق “التأكيد على وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، فيما تقدمت به من إيضاحات بخصوص هذه القضية وفي رفضها الخضوع للإملاءات الخارجية”.

وجددت وزارة الخارجية “رفضها المطلق لكل ما من شأنه أن يهدد أو ينال من أمن أو سيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وكانت السعودية قد عبرت عن رفضها للانتقادات الموجهة لقرار أوبك بلاس بخفض إنتاج النفط بلميوني برميل يوميا اعتبارا من شهر نوفمبر القادم.

وقال بيان لوزارة الخارجية، إن الخطوة تستند فقط إلى الهدف الأساسي للتحالف، وهو استقرار السوق وتجنب التقلبات.

وأعربت المملكة عن رفضها التام للتصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية.