منظمة حقوقية: التغير المناخي يهدد مليار طفل في العالم

أعلنت منظمة « كيدز رايتس » المختصة في الدفاع عن حقوق الأطفال، الأربعاء، أن تداعيات التغيّر المناخي تهدد مليار طفل حول العالم، معربة عن أسفها لأن مستويات معيشة القاصرين في سائر أنحاء العالم لم تتحسن خلال العقد الماضي.

وقالت المنظمة الحقوقية، غير الحكومية، إن جائحة كورونا كان لها « تأثير كبير على الأطفال، إذ إنّهم حُرموا أحياناً الطعام أو الدواء بسبب الاضطرابات في القطاع الصحّي، ممّا أدى إلى وفاة نحو 286 ألف طفل تحت سنّ الخامسة ».

وفي مؤشّر 2022 احتلّت آيسلندا والسويد وفنلندا وهولندا المراكز الأولى، في حين تذّيل الترتيب كلّ من جمهورية إفريقيا الوسطى وسيراليون وأفغانستان وتشاد.

وقال مؤسّس المنظمة ورئيسها مارك دولارت، إن مؤشّر 2022 « مقلق لأجيالنا الحالية والمستقبلية من الأطفال » موضحا أن « مناخاً يتغيّر بسرعة يهدّد الآن مستقبلهم وحقوقهم الأساسية ».

وأعرب دولارت عن أسفه لأنه « لم يُحرَز تقدّم كبير في مستويات معيشة الأطفال خلال العقد الماضي، وبالإضافة إلى ذلك، تأثّرت سبل عيشهم بشدّة من جرّاء الجائحة ».

وحسب مؤشّر حقوق الأطفال للعام 2022، فقد ارتفع لأول مرة منذ عقدين، عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليوناً، أي ما يمثّل زيادة قدرها 8.4 مليون طفل خلال السنوات الأربع الماضية.