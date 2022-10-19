موريتانيا.. عقوبات جديدة لمنع تسويق الأدوية منتهية الصلاحية

أعلنت وزارة الصحة في موريتانيا، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة تتعلق بالمخالفات المترتبة على توزيع وتسويق الأدوية منتهية الصلاحية.

وجاء في التعميم الصادر عن وزير الصحة، المختار ولد داهي، أنه تقرر «إغلاق الصيدلية او المستودع الصيدلي ، عشرين يوما، عند تسجيل المخالفة لأول مرة».

وفي حال تسجيل مخالفة عرض الأدوية منتهية الصلاحية للمرة الثانية «يتم تعليق رخصة الصيدلية أو المستودع الصيدلي المخالف ستين يوما دون المساس بالعقوبات الجنائية ذات الصلة» وفق التعميم.

وأضاف أنه عند تسجيل المخالفة للمرة الثالثة «تسحب رخصة الصيدلية أو المستودع الصيدلي مرتكب المخالفة دون المساس بالعقوبات الجنائية ذات الصلة».

وطالب التعميم المفتشية العامة للصحة ب«التطبيق الصارم لمقتضيات هذا التعميم».

وكانت مفتشية الصيدلة، قد أعلنت قبل يومين أنها سجلت خلال شهر سبتمبر الماضي، 63 مخالفة في 51 منشأة صيدلية، في ولايات لبراكنه، وتكانت، ونواكشوط الشمالية، ونواكشوط الغربية.

وقالت وزارة الصحة إن جولة المفتشية في الولايات المذكورة، شملت 211 منشأة صيدلية، من بينها 102 زيارة روتينية، و109 لسحب دواء Bronchalene من السوق.

وأضافت أنها سجلت 7 مخالفات متعلقة بوجود أدوية منتهية الصلاحية، مؤكدة سحبها وإغلاق المنشآت المعنية لمدة 3 أيام، كما سجلت 19 مخالفة متعلقة بعدم كتابة الأسعار أو زيادتها، وتم إغلاق المنشآت المعنية لمدة 3 أيام.