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مسؤولة أمريكية: جهود موريتانيا مشجعة في مكافحة التطرف

وصفت رحلتها بـ« الجميلة ».. وأشادت بجهود موريتانيا الأمنية في المنطقة

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات

وصفت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، رحلتها إلى موريتانيا بـ«الجميلة» معتبرة أن جهود موريتانيا «مشجعة عندما يتعلق الأمر بمكافحة التطرف العنيف وتعزيز السلام والأمن » وفق تعبيرها.

والتقت فيكتوريا نولاند خلال زيارتها لنواكشوط، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وعددا من المسؤولين الموريتانيين وبعض الفاعلين في المجتمع المدني.

ووفق ما أوردت السفارة الأمريكية في نواكشوط، اليوم الأربعاء، نقلا عن الوكيلة، فإنها «شجعت جهود الحكومة الموريتانية المستمرة نحو مجتمع أكثر شمولية وشجاعة ».

وأضافت أن «الجهات الفاعلة المحلية في المجتمع المدني وقيادة موريتانيا في المنطقة، مشجعة عندما يتعلق الأمر بمكافحة التطرف العنيف وتعزيز السلام والأمن » وفق تعبيرها.

وقالت فكتوريا الاثنين الماضي،  إن موريتانيا تعتبر ولأكثر من عقد من الزمن، واحة للاستقرار في منطقة الساحل. 

وأشادت نولاند في تصريحات صحفية بدور موريتانيا في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، مشيرة أن موريتانيا تلعب دورا حاسما في تعزيز الأمن الإقليمي في منطقة الساحل.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات

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