موريتانيا.. تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، في موريتانيا،اليوم الأربعاء تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

الوزارة في النشرة اليومية،عن الوضعية الوبائية في البلد، قالت إنها سجلت عشر حالات شفاء جديدة، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأشارت الوزارة أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 1114 فحصا على عموم البلاد، منها 1043 فحصا سريعا (TDR) و71 فحصا للحمض النووي (PCR).

وأوضحت أن الحالات النشطة وصلت إلى 265 حالة، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 63194، وعدد حالات الشفاء 61934، بينما تم تسجيل 995 حالة وفاة.