App Store
أخباركوفيد19

موريتانيا.. تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا في نواكشوط

أعلنت وزارة الصحة، في موريتانيا،اليوم الأربعاء  تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

الوزارة في النشرة اليومية،عن الوضعية الوبائية في البلد، قالت إنها سجلت عشر حالات شفاء جديدة، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأشارت الوزارة أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 1114 فحصا على عموم البلاد، منها 1043 فحصا سريعا (TDR) و71 فحصا للحمض النووي (PCR).

وأوضحت أن الحالات النشطة وصلت إلى 265 حالة، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 63194، وعدد حالات الشفاء 61934، بينما تم تسجيل 995 حالة وفاة.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

مقالات ذات صلة

فاس.. انطلاق الدورة الرابعة لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة

منذ 7 ساعات

مسؤولة أمريكية: جهود موريتانيا مشجعة في مكافحة التطرف

منذ 7 ساعات

موريتانيا.. عقوبات جديدة لمنع تسويق الأدوية منتهية الصلاحية

منذ 8 ساعات

منظمة حقوقية: التغير المناخي يهدد مليار طفل في العالم

منذ 9 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى