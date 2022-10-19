موريتانيا.. الأرصاد الجوية تتوقع انخفاض درجات الحرارة

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، في موريتانيا، توقعها تراجع خفيف لدرجات الحرارة، مع هبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية غربية على جنوب السواحل و من شمالية شرقية إلى شرقية على البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية، عن حالة الطقس، إن الرؤية ستكون متأثرة إلى محدودة بفعل الأتربة على شمال التراب الوطني مع سماء صافية إلى قليلة الغيوم.

وفي حالة الطقس بمدينة انواكشوط، ستكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة السرعة من شمالية غربية إلى غربية مع تراجع طفيف لدرجات الحرارة، في حين ستكون السماء صافية إلى قليلة الغيوم.

أما وضعية البحر فسيكون قليل الإضطراب على طول الساحل مع تموج بحري قادم من القطاع الشمالي، في حين يتراوح علو موج البحر ما بين 0.5 إلى 2 متر.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة:

بئر أم اكرين……………23-37

إزويرات………………….23-38

أوجفت…………………..25-41

شنقيط…………………..23-37

أطار………………………25-41

وادان…………………… 25-39

اكجوجت…………….…25-42

انواذيبو…………………22-31

انواكشوط…………….24-34

بوتيلميت……………..23-41

ألاك………………….…24-41

مقطع لحجار………. 24-41

بوكى………………….25-41

روصو…………………25-40°

كيهيدي………………25-40

مقامه……………..…25-39

إمبود………………….25-39

سيلبابي………………24-38

كيفه……….…………..24-40

كنكوصه………………24-39

باركيول……………….25-40

تجكجه………….……..24-38

تيشيت………….…….25-40

لعيون…………………23-40

النعمة………………..25-40

تنمبدغه………………23-39

ولاته………………….24-39