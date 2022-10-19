لتعزيز التعاون.. موريتانيا والمغرب يتبادلان الخبرات في مجال القضاء

بحث وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، مع نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون بين البلدين عبر تبادل الخبرات والتجارب في مجال القضاء.

جاء نقاش الوزيران على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب، المنعقد في في مدينة إفران المغربية.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم بمدينة إفران أعمال الدورة 38 لمجلس وزراء العدل العرب، بانعقاد الاجتماع الـ70 للمكتب التنفيذي للمجلس.

ويناقش الوزراء على مدى يومين، تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بـ”مكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية”.

ويتضمن جدول أعمال المجلس دراسة مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في الدول العربية.