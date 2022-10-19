مالي.. الجيش يعلن مقتل 50 مسلحا في غارات جوية

أعلنت القوات المسلحة المالية، مساء اليوم الأربعاء، مقتل 50 مسلحا في ضربات جوية نفّذَتها القوات بمنطقة تساليت شمال منطقة كيدال.

وقال المسؤول عن منطقة جاو المالية، العقيد إبراهيم سماسة، إن العملية الجوية “نتج عنها مقتل 50 مسلحاً، وإحراق 5 مدرعات، وتدمير 35 دراجة نارية تابعة للمسلحين”.

وتأتي الضربات الجوية بعد يوم من انفجار عبوتين ناسفتين بقافلة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة “مينوسما”؛ مما أسفر عن مقتل أربعة جنود تشاديين وإصابة اثنين آخرين.

وكانت مصادر أمنية قد تحدثت صباح اليوم عن مقتل ثلاثة أطفال بانفجار عبوة ناسفة في وسط مالي، ليرتفع عدد ضحايا التفجيرات خلال أسبوع واحد إلى 20 قتيلاً على الأقل.

و قتل عشرات الأشخاص بانفجار عبوات مماثلة في مالي، كان أخرها تفجير آلية تابعة لبعثة الأمم المتّحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) شمالي البلاد، مما أسفر عن مقتل أربعة من جنود حفظ السلام التشاديين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وتواجه مالي منذ 2012 انتشارا واسعا للجماعات المسلحة، انطلق من شمال البلاد ليمتد لاحقا إلى وسطها ومن ثم إلى النيجر وبوركينا فاسو، المجاورتين.

وحسب آخر تقرير لـ”مينوسما” قالت فيه إن العبوات الناسفة يدوية الصنع والألغام، تسبّبت العام الماضي بسقوط 103 قتلى و297 جريحاً في البلاد.