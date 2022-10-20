الحكومة: أنشأنا 15 منصة جهوية لحماية المرأة والطفل

أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، أنها أنشأت 15 منصة جهوية على عموم ولايات البلد، في إطار تدابير حماية المرأة والطفل.

وقالت المستشارة المكلفة بالنوع، بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، أم كلثوم بنت حامدينو، إن الحكومة «وضعت استراتيجية لمأسسة النوع، باعتبارها تشكل إطارا لعمل القطاع في مجال حماية المرأة والأسرة والطفل».

المستشارة كانت تتحدث خلال اجتماعها مع وفد من برنامج التعاون الإسباني، برئاسة المساعدة الفنية في البرنامج، آسثار جيل.

الاجتماع، يأتي في سياق إطلاع بعثة برنامج التعاون الإسباني، على مختلف تدخلات قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، في مجال حماية النساء والأطفال من العنف، وفق الوزارة.

وقال ذات المصدر، إن الوفد الإسباني، سجل «ارتياحه للجهود التي يبذلها القطاع، في سبيل محاربة العنف ضد النساء، مبديا استعداده لدعم ومواكبة تلك الجهود».

وفي سياق متصل زار الوفد الإسباني، مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال فاقدي السند العائلي في مقاطعة الميناء بولاية نواكشوط الجنوبية.