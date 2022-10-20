الحكومة: نتابع باهتمام قضية اسحاق المختار ولن ندخر جهدا في سبيلها

أعلنت الحكومة الموريتانية، أنها تعمل عبر قنوات متعددة لتقصي ومتابعة قضية الصحفي اسحاق ولد المختار، باهتام بالغ، مؤكدة أنها لن تدخر أي جهد بهذا الخصوص .

تعهد الحكومة جاء على لسان وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان ، محمد ولد اسويدات، خلال لقائه باللجنة الموحدة للمتابعة والتنسيق في قضية الصحافي اسحاق ولد المختار.

وقال الوزير إن قضية الصحافي اسحاق ولد المختار من «صميم الاهتمامات الشخصية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني» وفق تعبيره.

وفي مايو المنصرم زار وفد من البرلمان الموريتاني سوريا والتقى بوزير الخارجية السوري في دمشق، أعرب خلاله الأخير استعداد بلاده للبحث عن الصحفي اسحاق ولد المختار المختفي في الأراضي السورية منذ 2013، حين كان يغطي الحرب هناك.

وطلب الوزير السوري وقتها من الوفد البرلماني أن تكتب لهم السلطات الموريتانية رسالة رسمية في الموضوع.

وسبق أن تحركت موريتانيا على المستوى الرسمي من أجل البحث عن الصحفي المختفي في الأراضي السورية، رفقة مصور لبناني وسائق سوري، ولكن دون جدوى.