موريتانيا.. مصادرة 10 أطنان من الدجاج المجمد منتهي الصلاحية 

صادرت السلطات الموريتانية، عشرة أطنان من الدجاج المجمد، كانت تقلها شاحنتان في طريقهما، إلى مدينة أطار، بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وزارة التنمية الحيوانية، قالت في بيان لها، إن فرقة من الجمارك على طريق اكجوجت، اشتبهت بحمولتين من الدجاج المجمد على متن سيارة شحن، تبلغ 10 أطنان، وباص حمولته 200كغ متجهين إلى أطار.

وأضافت أن حماية المستهلك حجزت الكمية بعد بلاغ الجمارك، وأرسلتها للمختبر، لتظهر «التحاليل المخبرية تلوث الشحنتين وعدم صلاحيتهما للاستهلاك البشري».

وأشارت إلى أن انتهاء صلاحية الدجاج المحتجز تعود لعدم «ملاءمة وسيلتي النقل المذكورتين لحمل الدجاج المجمد الذي يجب عادة نقله في شاحنات تبريد».

وتابعت أن المصالح المختصة ستبدأ بإتلاف الشحنتين، وذلك طبقا للقوانين والنظم المعمول بها.

وطالبت الوزارة من جميع المتعاملين ضرورة اتباع إجراءات تضمن سلامة المنتجات ذات الأصل الحيواني.