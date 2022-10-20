زيادة ميزانية “الموريتانية للطيران” بأربعين مليار أوقية

صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتضمن تعديل النظام الأساسي للموريتانية للطيران الدولي، حيث عرفت الشركة زيادة في رأس المال من 2.098.999.900 الى 6.867.000.000 أوقية جديدة.

وحسب بيان مجلس الوزراء فإن القرار اتخذ بناء على قرار من الجمعية العامة المنعقدة في دورتها الاستثنائية يومي 13 و14 يوليو 2022 مما أدى إلى توزيعة جديدة للمساهمين حسب أسهمهم.

واتفقت اللجنة الوزارية التي خصصتها الدولة لدراسة وضعية الشركة على تغيير التشكيلة القائمة لمجلس الإدارة حيث سيتم تعيين رئيس جديد له يمثل الدولة.

وبموجب الاتفاق قررت اللجنة زيادة أعضاء مجلس الإدارة بممثل جديد عن وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية طبقا للتعديلات الجديدة للنظام الأساسي.

وفي تعليق لها على القرار قال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد اشروقه إن شركة الموريتانية للطيران منذ سنوات تشهد عجزا في ميزانيتها، وتعرضت لأزمة بسبب جائحة كورونا كغيرها من شركات الطيران العالمية، حسب تعبيره.