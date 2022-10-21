السيد ولد اباه .. من «فوكو» إلى «دودو سك»

كشف المفكر الموريتاني، السيد ولد اباه، عن صدور رواية جديدة له، بعنوان «الترجمان» تتناول سيرة ومسار الأديب والمترجم «دودو سك» المعروف بمحمدن ولد ابن المقداد.

ولد اباه قال إن الرواية الجديدة تتناول علاقة ولد ابن المقداد بمجتمع «البيظان» في مرحلة حاسمة من تاريخ موريتانيا في بدايات العهد الاستعماري «ورابطه الخاصة بالبطل الشهيد سيد أحمد ولد أحمد عيدة».

رواية ولد اباه الجديدة تأتي بعد سنتين من راوية له بعنوان «الشنقيطي» تتخذ من الشاعر والأديب سيدي عبد الله ولد محم المعروف بولد رازكه بطلا لها، وهي باكورة أعماله الروائية، بعد سلسلة كتب تناولت مباحث فلسفية مختلفة.

نشر ولد اباه أول كتبه عام 1994م وهو «الحقيقة والتاريخ لدى ميشيل فوكو»، الذي صدرت طبعته الأولى من دار المنتخب العربي بالعاصمة اللبنانية بيرت.

ويعتبر الكتاب المذكور من أبرز الكتب التي تناولت الإشكالات الفكرية والمحددات الفلسفية للفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو.

نشر ولد اباه عدة كتب بعد ذلك من أبرزها «أعلام الفكر العربي: مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنة» و «الدين والهوية: إشكالات الصدام والحوار والسلطة» و «الدين والسياسة والأخلاق: مباحث فلسفية في السياقين الإسلامي والغربي» وكذا «الثورات العربية الجديدة ..المسار والمصير».

كما شارك ولد اباه في تأليف عدة كتب من أبرزها «مستقبل اسرائيل» مع المفكر الفلسطيني منير شفيق، وعوائق التحول الديمقراطي في العالم العربي مع المفكر المغربي «سعيد بنسعيد العلوي»، والأمة والدولة والتاريخ والمصائر مع عبد الرحمن السالمي وبرانون وايلر.

صاحب «الترجمان» سبق أن ترجم عدة دراسات وأعمال فكرية من أبرزها كتاب المفكر السنغالي بشير ديان « الإسلام والمجتمع المفتوح في فكر محمد إقبال».

وكان ولد اباه قد حصل على الدكتواره في الفلسفة الحديثة والمعاصرة من تونس مطلع تسعينيات القرن الماضي، وهو أستاذ للدراسات الفلسفية والاجتماعية بجامعة نواكشوط العصرية وأستاذ زائر في جامعات أخرى خارج البلاد.

ويكتب ولد اباه مقالات فكرية أسبوعية في صحيفة الاتحاد الإماراتية وصحيفة اراب نيوز (الطبعة الفرنسية)، ومسؤول سابق للبرامج الثقافية في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).