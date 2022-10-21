بعد مقتل 50 شخصا.. فرض حظر التجول في عدد من المدن التشادية

أعلن رئيس الوزراء التشادي صالح كبزابو فرض حظر التجول في عدد من المدن التشادية من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً، نظراً للأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.

وأوضح في تصريح له أن فرض حظر التجول سيظل ساري المفعول حتى الاستعادة الكاملة للأمن في مناطق الاضطرابات.

وأعلنت الحكومة التشادية مساء الأمس ، مقتل نحو 50 شخصا خلال صدامات بين الشرطة ومتظاهرين.

واندلعت أعمال عنف بعدما أغلق متظاهرون الطرق وأضرموا النار في مقر حزب رئيس الوزراء مع خروج المئات للشوارع للمطالبة بانتقال أسرع للحكم الديمقراطي.

وأكد صالح كبزابو رئيس الوزراء التشادي سقوط خمسين قتيلا، موضحا أن معظمهم وقعوا في العاصمة “نجامينا” ومدينتي “موندو وكومرا”، فيما أصيب أكثر من 300 آخرين.

وأضاف : “ما حدث اليوم هو انتفاضة شعبية مسلحة للاستيلاء على السلطة بالقوة، والمسؤولون عن هذا العنف سيُحاكمون… المتظاهرون يحملون أسلحة نارية ونعتبرهم متمردين”.

كما قرر تعليق أنشطة أحزاب معارضة بارزة، متعهدا بفرض النظام في أنحاء البلاد.

يشار إلى ان محمد إدريس ديبي إتنو الرئيس الانتقالي في تشاد قرر الأسبوع الماضي تعيين زعيم المعارضة صالح كبزابو رئيسا للوزراء.

وكان الحوار الوطني في تشاد قد وافق على تسمية الفريق محمد إدريس ديبي إتنو رئيسا انتقاليا للبلاد لمدة عامين تمهيدا لإجراء انتخابات عامة بالبلاد.