«كينروس تازيازت» تنظم حملة توعية للحماية من سرطان الثدي

نظمت شركة «كينروس تازيازت» في ولاية تيرس ازمور، حملة توعية عن خطورة سرطان الثدي، وضرورة الكشف المبكر عن هذا المرض.

الحملة التي نظمتها الشرك بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي، تضمنت عرض فيلم وتنظيم دورة إعلامية حول سرطان الثدي والكشف عنه من طرف المدير العام للمركز الوطني للأونكولوجيا في نواكشوط.

وقال البيان الصادر عن الشركة إن الحملة شاركت فيها «خمسون امرأة من منطقة الدواس القريبة من موقع الشركة، وتسلمن شهادات في ختام اللقاء».

وأضاف البيان أنه «على المستوى العالمي، تواجه امرأة واحدة من كل ثماني نسوة خطر الإصابة بسرطان الثدي في الوقت الذي يمكن الشفاء منه في 90% من الحالات إذا تم الكشف عنه في وقت مبكر».

وعلى مستوى موريتانيا، «تقدر المعطيات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية أن 16% من السكان كانوا معنيين بالمرض بشكل مباشر في 2021».

ودعت الحملة إلى ضرورة أن تجري النساء هذا الكشف البسيط جدا كل سنتين منذ سن 50 سنة.