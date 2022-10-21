الشرطة: توقيف عصابة تمتهن السطو والحرابة

أعلنت الشرطة الموريتانية اليوم الجمعة، توقيف عصابة تمتهن السرقة، والسطو و الحرابة، ومصادرة عدة مقتنيات ومبالغ مالية ضبطت بحوزتها.

وقالت الشرطة في منشور لها، إنه بعد ” متابعة أمنية دقيقةن تمكنت مفوضية الشرطة بالرياض3، بالإدارة الجهوية لأمن ولاية نواكشوط الجنوببة، أمس الخميس، من إلقاء القبض على عصابة إجرامية، تتكون من خمسة أفراد تمتهن السرقة، والسطو و الحرابة”.

وأضافت الشرطة أن العصابة المذكورة، “كانت تتخذ من منزل بحي الترحيل بمقاطعة الرياض وكرا لأنشطتها الإجرامية”.

وأشارت إلى أنها ضبطت بحوزتها 7 هواتف من بينها اربعة ذكيةن ومبلغ نقدي قدره 43000 اوقية قديمة، وساعتان يدويتان، وبعض الأسلحة البيضاء كانت تستخدمها في عملياتها .

وأكد بيان الشرطة وضع أفراد العصابة قيد الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة فور اكتمال مسطرة البحث .