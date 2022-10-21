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الشرطة: توقيف عصابة تمتهن السطو والحرابة

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
مقتنيات تم ضبطها بحوزة العصابة (الشرطة الموريتانية)
أعلنت الشرطة الموريتانية اليوم الجمعة، توقيف عصابة تمتهن السرقة، والسطو و الحرابة، ومصادرة عدة مقتنيات ومبالغ مالية ضبطت بحوزتها.
وقالت الشرطة في منشور لها، إنه بعد ” متابعة أمنية دقيقةن تمكنت مفوضية الشرطة بالرياض3، بالإدارة الجهوية لأمن ولاية نواكشوط الجنوببة، أمس الخميس، من إلقاء القبض على عصابة إجرامية، تتكون من خمسة أفراد تمتهن السرقة، والسطو و الحرابة”.
وأضافت الشرطة أن العصابة المذكورة، “كانت تتخذ من منزل بحي الترحيل بمقاطعة الرياض وكرا لأنشطتها الإجرامية”.
وأشارت إلى أنها ضبطت بحوزتها 7 هواتف من بينها اربعة ذكيةن ومبلغ نقدي قدره 43000 اوقية قديمة، وساعتان يدويتان، وبعض الأسلحة البيضاء كانت تستخدمها في عملياتها .
وأكد بيان الشرطة وضع أفراد العصابة قيد الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة فور اكتمال مسطرة البحث .

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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