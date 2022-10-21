موريتانيا عضوا في هيئة الرقابة بالمنظمة العربية للتنمية

انتخبت موريتانيا عضواء في هيئة الرقابة الإدارية والمالية، للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدينن خلال اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة، التي احتضنتهاالعاصمة المغربية الرباط.

وقد ناقشت الجمعية العامة للمنظمة العديد من المواضيع، كميزانية المنظمة لسنتي 2023_2024، وانتخاب اعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، و هيئة الرقابة الإدارية والمالية.

تضمن جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة، فتح الوظائف الشاغرة في المنظمة، وخاصة منصب المدير العام المساعد المجمد منذ فترة.

ترأس وفد موريتانيا في هذه الاجتماعات، سفيرها لدى المملكة المغربية محمد ولد حانين ممثلا لوزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، فيما وضم الوفد مدير الصناعة ومدير المواصفات وترقية الجودة بالوزارة.