موريتانيا .. انطلاق مؤتمر دولي عن السيرة النبوية

انطلقت اليوم الجمعة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فعاليات النسخة الـ 35 من المؤتمر الدولي للسيرة النبوية، المنظم من طرف التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب إفريقيا، وبالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، وبرعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وينعقد المؤتمر تحت عنوان «القيم الأخلاقية في السيرة النبوية وأثرها في نشر السلام حول العالم»، وسط حضور علماء من خمسين بلدا، من بينهم رئيس رابطة العالم الإسلامي، الشيخ عبد الكريم عيسى.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد أعمر طالب، خلال افتتاح المؤتمر، إن المسلمين بحاجة اليوم إلى إشاعة القيم النبوية والتركيز عليها فيها المناهج التربوية وفي منابر المساجد وفي التكوينات الإدارية.

وأضاف الوزير أن نشر هذه القيم ورعايتها يشكل هما كبيرا حمله الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي، شيرا إلى إنه قال في برنامجه «إن الدفاع عن شريعتنا الغراء سيبقى المبدأ المحرك لجل نشاطي».

من جانبه، رحب رئيس رابطة التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب إفريقيا، الشيخ محمد الحافظ النحوي بضيوف المؤتمر لافتا إلى «أن نجاح نسخة المؤتمر هذه السنة في دعوة ممثلين عن 50 دولة عربية وأفريقية، يعتبر نجاح جديدا يضاف لنجاحات التجمع السابقة».

وشكر الشيخ النحوي الرئيس الموريتاني على رعايته لهذه النسخة، داعيا إلى «الوقوف معه ومؤازرته في مشروعه العظيم لهذا الشعب»، وفق تعبيره.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام بوجه عام إلى «ترسيخ محبة النبي صلى اللـه عليه وسلم في نفوس الأجيال والحث على التمسك، بهديه صلى الله عليه وسلم في المعاملات والعبادات ونشر رسالة الإسلام الوسطية السمحة الناصعة التي تنبذ التطرف والغلو، والإفراط والتفريط»، وفق القائمين عليه.

ويقول المشرفون على المؤتمر إنه يهدف أيضا إلى «المساهمة في إنارة الوعي وتبصرة المسلمين بالشمائل الزكية للحبيب المصطفي صلى الله عليه وسلم وما لترسيخ محبته في القلوب من أثر في بناء المجتمع وإصلاح أوضاعه، وإكساب السعادة النفسية والطمأنينة».

وينظم هذا المؤتمر من طرف التجمع الإسلامي في موريتانيا وغرب إفريقيا على مدى خمسة و ثلاثين عاما، و «يتناول في كل دورة موضوعا أساسيا من الموضوعات التي تشغل بال الأمة أو تحتاج الأمة في ظروفها الراهنة إلى التبصير بها»، وفق القائمين على المؤتمر.

ويشارك في المؤتمر سنويا، لفيف من العلماء والمفكرين والباحثين وأصحاب الرأي وصناع القرار القادمين من مختلف الدول الإسلامية والعربية والأفريقية.