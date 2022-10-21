محاضرة في جامعة هارفرد حول التغيرات المناخية والأمن الغذائي بموريتانيا

قدم السفير المندوب الدائم لموريتانيا لدى منظمة الأمم المتحدة، سيدي ولد محمد لغظف، عرضا أمام طلاب كلية كنيدي للحكامة بجامعة هارفارد ببوسطن، في الولايات المتحدة الآمريكية، حول آثار التغييرات المناخية التي تواجهها بلاده والجهود الحكومية المبذولة من أجل التخفيف من تلك الآثار.

العرض الذي جاء في إطار في حوار تفاعلي مع الطلاب، قدم خلاله ولد محمد لغظف، تصورا عن الجهود التي تبذلها موريتانيا على المستوى متعدد الأطراف، من أجل محاربة التغييرات المناخية، من خلال الانخراط في الاتفاقيات الدولية والتنظيمات المنبثقة عنها.

وتناول لقاء السفير مع الطلاب، انخراط موريتانيا في جهود التحول الطاقوي في السنوات الأخيرة، والتي نتج عنها التحضير لاستغلال الهيدروجين الأخضر، كطاقة متجددة وبديلة ستجعل من موريتانيا المنتج الأول عالميًا لطاقة المستقبل.

وتطرق السفير خلال عرضه أمام طلاب كلية كنيدي، مشاكل الأمن الغذائي التي تواجه العالم، بفعل التغييرات المناخية والأزمات الدولية الراهنة، معتبرا أنها تؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد والتصدير.

وتشارك السفير مع طلاب جامعة هارفارد، جهود حكومة بلاده، الهادفة إلى ضمان الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، والتي تجسدت مؤخرا في الحملة الزراعية التي أطلقها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.