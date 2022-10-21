بوركينافاسو.. تعيين المحامي «آبولين جواكيم» وزيرا أول

رئيس وزراء جديد في بوركينا فاسو.

عين الملازم ابراهيما اتراوري، الرئيس الانتقالي في بوركيتا فاسو، اليوم الجمعة، وزيرا أول للحكومة الانتقالية.

وأعلن الأمين العام للحكومة في بيان على التلفزيون الرسمي عن تعيين المحامي آبولين جواكيم (خواكيم) كيليم دي تامبيلا، وزيرا أول.

ويعمل كيليم دي تامبيلا محاميا معتمدا لدى المحاكم في بوركينا فاسو، كما كان يعمل أستاذا للقانون في جامعة واغادوغو والمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء.

وحصل الوزير الأول الجديد على دكتوراه في القانون من جامعة نيس في فرنسا عام 1986.

ويأتي تعيين الوزير الأول بعد سعات قليلة من أداء تراوري اليمين الدستورية رئيسا انتقاليا لبوركينا فاسو، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس الدستوري في العاصمة واغادوغو.

وشدد اتراوري في خطاب تنصيبه على سعيه إلى استعادة الأراضي التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة.

وقال إن “بوركينا فاسو لديها المقاتلين، وستربح هذه الحرب، فالعدو ليس بأقوى منا” حسب تعبيره.

وأضاف مخاطبا قوات الجيش ” سأنضم إليكم، في كل الجبهات”، مشيرا الى أنه سيقاتل حت آخر نفس.