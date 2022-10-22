بسبب تأخر المطر.. مساجد الجزائر تقيم صلاة الاستسقاء

أقيمت صلاة الاستسقاء، اليوم السبت، في عموم الأراضي الجزائرية بسبب تأخر الأمطار بالعديد من الولايات، وفق ما أفادت الإذاعة الجزائرية.

وقال المصدر إن صلاة الاستسقاء أقيمت في جميع المساجد الجزائرية بدعوة من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية.

وكانت الوزارة قد أصدرت بيانا أول أمس الخميس، دعت فيه الأئمة إلى إقامة صلاة الاستسقاء، لمواجهة ما قالت إنه “تأخر سقوط الأمطار عبر معظم ربوع البلاد”.

وأهابت الوزارة بمديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات “توجيه الأئمة لإقامة صلاة الاستسقاء وهذا إحياء لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم”.

كما دعت الوزارة في السياق ذاته، مديري الشؤون الدينية إلى “التنسيق مع الولاة ومختلف السلطات المحلية المعنية لتقدير إقامتها من عدمه”.

وتعاني الجزائر من جفاف حاد أثر على الكثير من ولاياتها، وهي التي تعودت على هطول الأمطار مع بجاية موسم الشتاء من كل عام.

وكانت الجزائر قد واجهت هذا الصيف موجة حر غير مسبوقة تسببت في حرائق غابات أودت بحياة العشرات، وأدت إلى إعلان حالة الطواري في مناطق عديدة من البلاد.