وسط قلق دولي.. أوغندا تسجل 3 إصابات بـ “إيبولا”

أعلنت السلطات في أوغندا، اليوم السبت، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس “إيبولا”، في العاصمة كامبالا، وفق ما نقلت وسائل إعلام أوغندية هذا الصباح.

وكانت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي، أعلنت الأسبوع الماضي، أن تفشي فيروس إيبولا في أوغندا “يتطور بسرعة” بعد شهر من الإعلان عن المرض في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا.

وتحدثت المسؤولة الأممية عن “الوضع الصعب” الذي يعيشه العاملون في مجال الصحة على الأرض.

وقالت: “أظهرت وزارة الصحة الأوغندية مرونة وفعالية ملحوظة، وتعمل باستمرار على ضبط الاستجابة في ظل الوضع الصعب”.

وأكدت أن “الفهم الأفضل لسلاسل انتقال الفيروس يساعد الموجودين على الأرض على الاستجابة بشكل أكثر فعالية”.