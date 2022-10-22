موريتانيا.. مبادرة كويتية تجري 1200 عملية في جراحة العيون

أطلقت المبادرة الكويتية « نور بوبيان » اليوم السبت في العاصمة نواكشوط، نسختها الخامسة لإجراء 1200 عملية لإزالة المياه البيضاء من العيون، المعروفة محليا بـ « اطبيكة ».

المبادرة يمولها البنك الكويتي بوبيان وتشرف عليها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وتنفذها جمعية اليد العليا، وهي جمعية موريتانية.

وقالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، وزيرة للصحة وكالة، صفية بنت انتهاه، إن مثل هذه المشاريع الخيرية «يدخل في اهتمام الحكومة الهادف إلى الوقاية من العمى ».

وأشادت الوزيرة بالمبادرة والمشاريع الصحية، التي تستهدف « الفئات الأقل دخلا في البلاد » شاكرة «دولة الكويت شعبا وحكومة على المشاريع التي تنفذها في موريتانيا ».

وقال محمد الرحمن ولد الصبار الأمين العام لجمعية اليد العليا، إن مرضى المياه البيضاء، « يعانون من إعاقة في بصرهم وتعذر أداء مهامهم اليومية، فهم بحاجة ملحة للجراحة، التي تعيد لهم البصر والأمل في الحياة ».

وأضاف أن مثل هذه المبادرة يعود « بنفع كبير على المحتاجين في موريتانيا، وهو بلا شك عمل عظيم، نشكر عليه الكويت الشقيق » وفق تعبيره.

من جانبه قال مدير ببنك بوبيان محمد البراد، إن المبادرة في نسختها الخامسة، كانت من نصيب موريتانيا هذه المرة، بعد توقفها لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أن المبادرة نجحت « في نسخها السابقة في إعادة البصر لأكثر من عشرة آلاف شخص في أفريقيا، خصوصا في دولتي النيجر وأوغندا ».

وتابع أن أنشظة المبادرة لاتقتصر على العمليات، حيث « سيتم الإعلان عن مجموعة من المنح في تخصص العيون، لإعداد مجموعة من الأطباء في موريتانيا قادرة على إجراء العمليات مستقبلا ».

وقال إن الوفد الذي يشرف على المبادرة، والذي يضم عدة أطباء ومتطوعين وإعلاميين، وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، سيوزع أكثر من 1500 نظارة طبية، كما سينظم مسابقة قرآنية.