وزير الثقافة: نحضر لإعلان نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية

قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، محمد ولد اسويدات اليوم السبت، إن الحكومة بدأت التحضير لإعلان نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية، لعام 2023.

الوزير خلال مشاركته في الدورة الثانية عشر لمؤتمر وزراء الإعلام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد بتركيا، دعا الدول الأعضاء في منظمة الإيسيسكو إلى تقديم العون للخطة العملية لهذا الحدث.

وأشاد الوزير بـ”اعتماد المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو) لمدينة نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2023″.

وكانت الحكومة قد صدقت في اجتماعها الأخير على بيان قدمه وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وزير الثقافة نيابة، يقضي باعتماد انواكشوط عاصمة للثقافة للعام 2023.

وسبق أن أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الإيسيسكو ، قبل فترة، اقتراحها أن تكون نواكشوط عاصمة للثقافة الإسلامية، معربا عن استعداد المنظمة لاستصدار قرار من هيئاتها وقنواتها الدستورية باعتماد هذا القرار.