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غزواني يهنئ الرئيس الصيني بإعادة انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

هنأ الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم السبت، نظيره الصيني شي جين بينغ، بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني.

وقال ولد الغزواني في البرقية التي بعث بها للرئيس الصيني: «أغتنم هذه السانحة لأنوه بالمستوى المتميز للعلاقات التاريخية والاستراتيجية الموريتانية الصينية وبالتعاون المثمر القائم بين بلدينا في مختلف المجالات».

وأضاف: «أعرب لكم عن إرادتنا القوية وحرصنا الدائم على تطوير وتوطيد هذه العلاقات استجابة لتطلعات شعبينا الصديقين لمزيد من النمو والازدهار».

وأشار إلى أنه يقدر «ما تحقق على يدكم للشعب الصيني من إنجازات هامة ومكاسب كبيرة في مجال التنمية الشاملة وتحديث الدولة».

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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