إيكواس»: السلطات الغينية وافقت على إعادة السلطة للمدنيين

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» موافقة السلطات الانتقالية في غينيا كوناكري على إعادة السلطة للمدنيين في غضون عامين.

وقالت مجموعة «إيكواس» إنها توصلت لاتفاق مع السلطات الغينية «على جدول زمني موحد للمرحلة الانتقالية الممتدة على 24 شهرا».

وأضافت المجموعة أن السلطات الانتقالية طلبت منها «التزويد بالدعم التقني والمالي اللازم لتنفيذ الجدول الزمني لـ 24 شهرا الذي تم قبوله بالاتفاق المتبادل».

ولم تحدد «إيكواس» تاريخا لبدء فترة العامين، لكنها أكدت أن بعثتها إلى كوناكري أوصت السلطات الغينية، بتقديم الجدول الزمني للمؤتمر المقبل لرؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للموافقة عليه والبدء في تنفيذه.

ومنذ أكثر من عامين شهدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سلسلة من الانقلابات العسكرية، وقع اثنان منها في2020 و2021 في مالي، وواحد في غينيا في 2021 وآخر في بوركينا فاسو في 2022 .

وتواصل المجموعة جهودها من اجتماعات قمة إلى إرسال بعثات وممارسة ضغوط لاختصار ما يسمى المراحل الانتقالية والحد من الانقلابات.

وعلقت عضوية غينيا بالإضافة إلى كل المساعدات والمعاملات المالية مع كوناكري وجمدت الأصول المالية لعدد من الشخصيات وفرضت حظر سفر عليهم في منطقتها.