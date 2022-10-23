يؤدي للإصابة بالسكري.. تعرف على تأثير تناول الطعام في وقت متأخر

أعلن علماء وباحثون أمريكيون، أن تناول الطعام في وقت متأخر من اليل، يعرض صاحبه لزيادة الوزن والإصابة بمرض السكري.

علماء أمريكيون في كلية «نورث وسترون ميديسين» قالوا إن النهار هو الوقت «المثالي لحرق الطاقة في الجسم، الأمر الذي يفسر لماذا يزيد وزن الناس حين يتناولون الطعام في وقت متأخر من الليل».

وسبق أن ربطت أبحاث سابقة عدة بين الأكل في وقت متأخر وزيادة الوزن، لكن السبب لم يكن واضحا.

وقال مؤلف الدراسة جوزيف تي باس، أستاذ الطب في جامعة نورث وسترن: «من المعروف جيدا، وإن لم يكن مفهوما بشكل جيد، أن الاستهانة بساعة الجسم تؤثر على عملية التمثيل الغذائي».

وأضاف ذات المصدر أن «التغذية المقيدة بالوقت تخفف السمنة، وأن الأكل المتأخر يعني عدم قدرة الجسم على استخدامه لتوليد الطاقة، مما يؤدي إلى اختزانه وتراكمه».

وأشاروا إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يقلل حرق السعرات الحرارية، ويسبب تغيرات في الأنسجة الدهنية، ممايؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع مخاطر الإصابة بمرض السكري.