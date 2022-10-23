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الحكومة: بدل الاهتمام بطلب الأعلاف علينا التركيز للوقاية من الحرائق 

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

دعت الحكومة الموريتانية، اليوم الأحد، المناطق الرعوية إلى اليقظة والحذر من الحرائق للحفاظ على المراعي، بدل الاهتمام بطلب الأعلاف.

 وزير التنمية الحيوانية، محمد ولد عبد الله ولد عثمان، في زيارة للنعمة شرقي البلاد، قال إن «الاهتمام يجب أن ينصب على الوقاية من الحرائق والتعبئة الشاملة بهذا الخصوص».

جاء حديث الوزير خلال اجتماعه بممثلي المنمين والمنظمات المهنية العاملة في المجال وبعض المنتخبين والأطر على مستوى ولاية الحوض الشرقي.

وأضاف الوزير أن الزيارة تدخل في «إطار حرص فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على وضع لبنات تأسيسية قوية لثورة اقتصادية في البلد» وفق تعبيره.

وتطرق إلى «ضرورة تطوير قطاع التنمية الحيوانية، للنهوض به، وكل الإمكانيات والمقدرات والوسائل مرصودة لهذا الغرض» على حد قوله.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

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