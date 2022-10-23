موريتانيا تدين هجوم “الحوثي” على باخرة نفطية في حضرموت

نددت الحكومة الموريتانية، اليوم الأحد، بالهجوم الذي تعرضت له باخرة نفطية كانت تستعد للرسو في ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت اليمنية، من طرف “ميليشيات” الحوثي.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، في بيان لها، عن “تنديدها الشديد واستنكارها القوي لهجوم ميليشيا الحوثي” مؤكدة “وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية في وجه التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها” وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن استمرار “ميليشيا الحوثي في هذه الهجمات الإرهابية يعد انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية وخرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 ، كما يشكل تهديدا خطيرا لإمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية”.

وكانت جماعة أنصار الله اليمنية “الحوثيون” قد أعلنت الجمعة المنصرم، توجيه ضربات وصفتها بـ”التحذيرية” لمنع سفينة من نقل شحنة نفط من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت.