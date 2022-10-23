موريتانيا.. الأرصاد الجوية تتوقع هطل أمطار على خمس ولايات

توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، في موريتانيا، اليوم الأحد، هطل أمطار ضعيفة إلى معتدلة على خمس ولايات؛ وهي كوركول ولبراكنة واترارزة وآدرار.

وأضافت الهيئة في نشرة الطقس اليومية، أن صعود الجبهة المدارية علي المناطق الغربية مع امتداد المنخفض الحراري علي المناطق الشمالية، سيؤدي إلى هطل أمطار على المناطق المذكورة، خلال اليومين المقبلين.

وفي الحالة العامة للطقس من المتوقع أن تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى جنوبية شرقية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، في حين ستكون الرؤية جيدة مع سماء متوسطة الغيوم.

وفي نواكشوط توقعت أن تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية غربية إلى جنوبية غربية، مع سماء متوسطة الغيوم ورؤية جيدة.