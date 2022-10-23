منتدى أصيلة.. عبد الله محمدي يوقع كتابه «شهود زمن»

وقع الكاتب الموريتاني، عبد الله محمدي، اليوم الأحد في مدينة أصيلة، بالمملكة المغربية، كتابه «شهود زمن.. صداقات في دروب الصحافة».

التوقيع جاء على هامش موسم أصيلة الثقافي الدولي، الثالث والأربعين، بحضور عد من الكتاب والشخصيات الثقافية والإعلامية.

الكتاب صدرت طبعته الأولى في العاصمة اللبنانية بيروت، أغسطس الماضي، ويبلغ عدد صفحاته حوالي 170 صفحة من الحجم المتوسط.

ويقدم الكاتب في إصداره الأخير، كيف تقاطعت طريقه بمجموعة من الصحفيين، خلال مسيرته في عالم الصحافة التي بدأت ثمانينيات القرن الماضي.

وسبق أن صدر للمؤلف عدة كتب، من بينها «تبمكتو وأخواتها.. أطلال مدن الملح وخطوطات» (2009) و كتاب «يوميات صحفي في أفريقيا» عام (2013) ورواية «طيور النبع» (2017) ثم كتاب «المغرب وأفريقيا.. رؤية ملك» عام (2022).