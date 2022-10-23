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موريتانيا.. تسجيل 293 حالة جديدة من حمى الوادي المتصدع

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

سجلت الحكومة في موريتانيا، اليوم الأحد، 293 حالة جديدة من حمى الوادي المتصدع، في ثمان ولايات.

وقالت وزارة التنمية الحيوانية، إن عدد البؤر وصلت إلى 8 مضيفة أنها توصلت لهذه النتيجة بعد فحص 1437 عيّنة.

واتخذت الوزارة جملة من الإجراءات لعلاج الحيوانات المصابة، وعزلها والحد من حركتها، بالإضافة إلى تلك التي يشتبه في إصابتها.

ومن ضمن الإجراءات استخدام المبيدات الحشرية ومكافحة الحشرات الناقلة، والتطعيم ضد داء الباستريلا عند الإبل.

وتتوزع الحالات المسجلة على الولايات التالية:

– الحوض الشرقي 

– الحوض الغربي 

– اترارزه 

– آدرار 

– تكانت 

– تيرس زمور

– لعصابه

– غيدي ماغا 

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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