مصدر يروي تفاصيل منع رجال أعمال موريتانيين من دخول أنغولا

قال مصدر خاص لـ«صحراء ميديا» إن وفدا يضم رجال أعمال موريتانيين منعوا مساء اليوم الأحد، عند وصولهم لمطار العاصمة الأنغولية لواندا من الدخول، بسبب عدم حصول بعضهم على التأشيرة.

وأضاف المصدر الذي تحدث من داخل الطائرة العالقة بالمطار، أن الوفد الذي يتكون من سبعة أشخاص، لم يتعرض للاعتقال، مؤكدا أنها مجرد «شائعة كاذبة».

وأشار إلى أن الوفد قدم على متن طائرة خاصة، موضحا أن بعضهم منع من الدخول بسبب عدم الحصول على تأشيرة البلد.

وتابع أن الوفد قرر عدم الدخول حتى تكتمل إجراءات الجميع، وهو ما جعلهم يعودون للطائرة التي قدموا فيها.

وأكد أنه لم يتعرض أيا منهم لمشكلة، مضيفا :«تواصلت معنا السلطات وزارنا السفير الموريتاني، والأمور تسير بشكل طبيعي في انتظار الحصول على التآشر أو تغيير وجهة الرحلة».