ينطلق اليوم.. 30 دولة تشارك في منتدى دكار للأمن

تنطلق اليوم الاثنين في العاصمة السنغالية دكار، الدورة الثامنة من منتدى دكار الدولي حول الأمن والسلم في أفريقيا، بمشاركة أزيد من 30 دولة من إفريقيا وآسيا والولايات المتحدة الآمريكية.

وتنظم هذه الدورة من منتدى دكار تحت عنوان “أفريقيا في مواجهة الصدمات الخارجية: تحديات الأمن والاستقرار”، ومن أبرز الدول المشاركة من خارج القارة الأفريقية، تركيا واليابان، والمملكة العربية السعودية، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة الى منظمات كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وحسب وزارة الخارجية السنغالية، التي تشرف إلى جانب مركز الدراسات العليا للدفاع والأمن على المنتدى، فإن 400 شخصية بينها خبراء وعسكريون ومسؤولون أمنيون ستشارك في المنتدى.

وتنظم هذه النسخة، في وقت تشهد فيه القارة الأفريقية تحديات متزايدة، تضر بأمنها واستقلالها واستقرارها أبرزها الانقلابات العسكرية، التي شهدتها عدة دول في غرب أفريقيا، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، التي أظهرت ارتباط القارة الشديد بالعالم واعتمادها في سيادتها الغذائية على الاستيراد.

وستتواصل أعمال المنتدى ليومين، وتتخلله عدة ورشات مخصصة لمواضيع تتعلق بالأمن والاستقرار.

وحسب القائمين عليه، فإن النسخة الثامنة من منتدى داكار الدولي حول الأمن والاستقرار في افريقيا، تهدف إلى إيجاد حلول جذرية وشاملة لتعزيز السيادة والأمن في أفريقيا في مواجهتها للصدمات الخارجية، من أن تأخذ القارة مصيرها ومستقبلها بيدها.