موريتانيا.. التحالف الشعبي يدعو إلى حماية لجنة الانتخابات

دعا حزب التحالف الشعبي التقدمي إلى تشكيل كتلة قوية لحماية “استقلالية” اللجنة الوطنية المتسقلة للانتخابات باعتبارها الضمان الوحيد لقطع الطريق أمام محاولات “الغش”.

وقال الحزب في بيان، اليوم الاثنين، إن هناك جهات تعمل على “تدمير مصداقية الانتخابات وتجريدها من كل صفات الشفافية والقضاء على كل أمل في التغيير”، على حد تعبيره.

وأضاف الحزب، أن بعض الأصوات “الشاذة” ظهرت قبل انتهاء مهلة إعلان تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تهدف إلى إفشال التوافق السياسي الذي تم التوصل إليه قبل شهر.

واقترح التحالف الشعبي التقدمي على الأحزاب بالاحتكام إلى القانون للفصل فيما بينهم في حالة الخلاف، معتبرا أن القانون هو المرجع الوحيد.

وقال الحزب: ” إذا كان لكل حزب الحق في إبداء رأيه الخاص دون أن يكون لأي حزب آخر الحق في الاعتراض عليه ، فإنه يتحتم الرجوع إلى القاعدة المسلم بها في حالة الخلاف وهي اعتبار القانون المرجع الوحيد”.

وكانت وزارة الداخلية قد أمهلت الأحزاب السياسية حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري لاختيار أعضاء اللجنة المكونة من 11 عضوا، 6 منها لأخزاب الأغلبية و 5 عن أحزاب المعارضة.