منعتهم أنغولا من دخولها.. رجال أعمال يعودون لنواكشوط

وصل وفد رجال الأعمال الموريتانيين، إلى مطار نواكشوط الدولي، بعد منعهم من دخول دولة أنغولا، بسبب عدم توفرهم على التآشر الطلوبة لدخول البلاد.

وقال رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، في تغريدة على حساب في تويتر، إن الوفد القادم من أنغولا «وصل بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة».

وأضاف ولد الشيخ أحمد، الذي كان في استقبال الوفد، أن المعنيين «بعد تعذر حصول بعضهم على تأشيرة الدخول قرروا العودة إلى نواكشوط، وهم مثمنون لمؤازرة السلطات الموريتانية وجاليتنا في أنغولا».

وكان مصدر خاص أكد لـ«صحراء ميديا» ليل الأحد/الاثنين، أن وفدا من رجال الأعمال الموريتانيين، منعوا عند وصولهم لمطار العاصمة الأنغولية لواندا من الدخول، بسبب عدم حصول بعضهم على تأشيرة لدخول البلاد.

وأضاف ذات المصدر، أن الوفد الذي يضم سبعة أشخاص، ولم يتعرض أي منهم للاعتقال، مؤكدا أن خبر توقيفهم مجرد «شائعة كاذبة»، مشيرا إلى أن «السلطات تواصلت معهم كما زارهم السفير الموريتاني».