“الهابا” توزعُ 23 جائزة في مسابقة “التميز الصحفي”

وزعت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، اليوم الاثنين، 23 جائزة ضمن مسابقة “التميز الصحفي”، التي نظمت من طرف لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة.

وأعلنت أسماء الفائزين في المسابقة خلال حفل حضره وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان محمد ولد اسويدات، ورئيس الهابا الحسين ولد مدو.

وخلال الحفل قال المختار ولد محمد، رئيس لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، إنه يثمن العمل الذي قامت به لجنة تحكيم المسابقة، مشيرا إلى أن المسابقة هي المحطة الأخيرة من عمل اللجنة لهذا العام.

وأضاف ولد محمد أنه يشكر الرئيس محمد ولد الغزواني، الذي قرر زيادة ميزانية الصندوق بنسبة خمسين في المائة، وهو ما مكن من توسيع نطاق التكوين، ومساعدة الصحفيين المرضى وأسر الصحفيين الذين رحلوا، وفق تعبير رئيس اللجنة.

وقال ولد محمد في كلمته إن اللجنة هذا العام استحدثت آلية لدعم الصحافة الورقية.