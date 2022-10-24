ينعقد في مراكش.. مؤتمر عالمي لمطارات العالم وأفريقيا

انطلقت بمدينة مراكش، اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر العالمي للمجلس الدولي للمطارات (المجلس الدولي للمطارات العالم/أفريقيا) بمشاركة 600 من أصحاب القرار في الطيران المدني بأفريقيا والعالم، من 65 بلداً.

وأكد المشاركون خلال جلسة افتتاحية المؤتمر – الذي يستمر لأربعة أيام – تعزيز التعاون المشترك للحد من أثر التغيرات المناخية، ومواكبة التطورات التكنولوجية المستقبلية المرتبطة بالطيران لمواجهة التحديات المستقبلية للنقل الجوي العالمي.

وشدد المشاركون على أهمية تجاوز آثار جائحة كورونا من خلال استئناف أنشطة النقل الجوي، وجعل مجال الطيران أكثر انتعاشاً ومسهماً في تعزيز السياحة، وتطوير المبادلات التجارية.

ومن المقرر أن ينظم المؤتمر مجموعة من الاجتماعات وجلسات العمل ومنها: اجتماع الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات-العالم، ومجالس الإدارة للمجلس الدولي للمطارات-العالم، والمجلس الدولي للمطارات- أفريقيا، واجتماعات المجموعات الإقليمية.

المؤتمر الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، ينعقد هذا العام تحت عنوان: “كل شيء ممكن: نحو اكتشاف الفرص في عالم متغير”، بمشاركة أزيد من 600 مؤتمر من القارات الخمس، من بينهم، مديرو المطارات، وصناعيون، ومسؤولون في الطيران المدني بأفريقيا والعالم، وأعضاء منظمات دولية.