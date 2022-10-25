موريتانيا تسحب مرشحها للمنظمة العربية للتنمية لصالح السودان

أعلنت موريتانيا سحب مرشحها لمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لصالح مرشح جمهورية السودان، المدير العام الحالي للمنظمة ابراهيم آدم احمد الدخيري.

وأبلغ وزير الزراعة الموريتاني يحي ولد الوقف، المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالقرار خلال اجتماعه الذي عقد أمس الثلاثاء بالعاصمة السودانية الخرطوم .

وكانت موريتانيا رشحت مدير إدارة التدريب والدراسات والاستشارات، رئيس وحدة العلاقات الخارجية الدولية بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، احمد سالم ولد احمد لمنصب المدير العام للمنظمة.

وقال بيان صادر عن مرشح موريتانيا، “إن قرار موريتانيا جاء بناء على طلب من جمهورية السودان، لاتاحة الفرصة الأمين العام الحالي حتى يستفيد من دورة ثانية كاملة” .

وأضاف البيان أن “هذه الخطوة تمت بالتشاور الكامل والتنسيق التام بين مرشح موريتانيا للمنصب ووزير الزراعة”.

وعبر ولد أحمد عن شكره للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على قرار ترشيحه والجهود التي بذلت دعما له، ووزراء الخارجية والزراعة الذي تعاقبوا على المنصب منذ أغلان ترشيحه، وسفراء موريتانيا في البلدان العربية على الجهود التي تم بذلها دعما لترشيحه.

وكانت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، قررت شهر إبريل الماضي التمديد للمدير العام الحالي، إبراهيم الدخيري، فترة رئاسته للمنظمة، وتأجيل الانتخابات لعام كامل، وذلك خلال اجتماع للدورة 37 لها في العاصمة الموريتانية نواكشوط، شارك فيه وزارء الزراعة العرب.

وكان من المقرر أن يصوت وزراء الزراعة العرب، من أجل اختيار المدير العام الجديد للمنظمة، في نهاية تلك الجلسات، قبل اتخاذ قرار التأجيل.

وتقدم للمنصب حينها أربعة مرشحين آخرين، من السودان والعراق وعمان وفلسطين، فيما ترشحت موريتانيا وحدها من بلدان المغرب العربي وشمال أفريقيا، قبل أن تؤجل الانتخابات.