لجنة وزارية تدعو لتحويل خطط الطوارئ لمشاريع منفذة

دعت اللجنة الوزارية، المكلفة بدراسة الخطة الخاصة بالتصدي للفيضانات، بضرورة البدء في تنفيذ الخطط القطاعية للتدخل و التصدي للحالات الاستعجالية والطوارئ، وتحويلها إلي مشاريع منفذة، لتفادي ما تعيشه المدن والفضاءات شبه الحضرية، إثر كل حالة فيضانات بعد موسم الامطار.

وطالبت اللجنة التي يرأسها الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال، خلال اجتماع خصص لدراسة الخطة الخاصة بالتصدي للفيضانات، بضرورة مضاعفة الجهود لتطوير البنية التحتية والتجهيزات الحضرية.

ودعا ولد بلال خلال اجتماع اللجنة القطاعات المتدخلة في هذا المجال، إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع المبرمجة في هذا الصدد، مؤكد بأن الاجتماعات المقبلة لهذه اللجنة يجب أن تتلقي تقارير تعكس مستوي التقدم في تنفيذ هذه المشاريع.