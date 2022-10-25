موريتانيا.. عدد زبناء «اتصالات المغرب» تجاوز 2٫5 مليون زبون

أعلنت مجموعة اتصالات المغرب، أن عدد زبنائها في موريتانيا، بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بلغ 2 مليون و642 ألف مشترك، في خدمة الهاتف المحمول، و57 ألف مشترك في الهاتف الثابت،

وقالت المجموعة التي تملك نسبة معتبرة من شركة موف موريتل، إن عدد زبنائها في المغرب والدول الإفريقية التي تمتلك فيها بعض الأعمال، بلغ حوالي 76 مليون زبون، بزيادة نسبتها 3.9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت المجموعة في بلاغ حول النتائج المالية أن هذه الزيادة تعزى بالأساس إلى نمو بنسبة 6.2 بالمائة على مستوى الحضائر الدولية.

ففي المغرب، بلغت حضيرة الهاتف المحمول 19.9 مليون زبون مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بانخفاض طفيف نسبته 0.5 في المائة مقارنة بشهر شتنبر 2021، بحسب المصدر نفسه.

ففي ما يتعلق بالهاتف الثابت، أكدت أن نسبة مشتركيها تراجعت بنسبة 2.3 بالمائة خلال عام واحد، وسجلت نحو مليوني خط مع نهاية شهر سبتمبر 2022.

وعلى الصعيد الدولي، بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول 51 مليون و548 ألف زبون موزعين على بوركينا فاسو (11 مليون و 21 ألف)، والكوت ديفوار (10 ملايين و534 ألف)، ومالي (9 ملايين و163 ألف)، وتشاد (5 ملايين و 444 ألف)، وبنين (5 ملايين و371 ألف)، والنيجر (مليونان و 849 ألف) و موريتانيا (مليونان و642 ألف)، والطوغو (مليونان و771 ألف)، والغابون (مليون و 536 ألف) وأفريقيا الوسطى (216 ألف).

أما حظيرة الهاتف الثابت فقد بلغت 362 ألف مشترك موزعين على مالي (191 ألف) وبوركينا فاسو (76 ألف) وموريتانيا (57 ألفا) والغابون (39 ألفا)، بينما بلغت حظيرة الصبيب العالي الثابت 153 زبون.