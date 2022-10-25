بعد إجرائها لـ1200 عملية.. موريتانيا تكرم مبادرة «نور بوبيان»

كرمت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، أعضاء المبادرة الكويتية «نور بوبيان»، بعد إجرائها لـ 1200 عملية طبية مجانية، لإزالة مياه العيون البيضاء المعروفة محليا بـ(اطبيكة).

وقدم وزير الصحة الموريتاني، المختار ولد داهي، الشكر لأعضاء البعثة الكويتية، ومختلف الجهات المتدخلة في العملية، على ماقدموه من دعم وجهود كبيرة في هذه الحملة.

وأضاف ولد داهي، خلال لقاء جمعه بأعضاء البعثة الكويتية، أن الحكومة الموريتانية، تولي عناية خاصة للتدخلات الصحية التي تهتم بالفئات الأقل دخلا.

ونظمت البعثة الكويتية خلال الأيام الأخيرة، بالتعاون مع جمعية اليد العليا لعون المحتاجين ورعاية الأطفال، أياما صحية لإجراء 1200 عملية طبية مجانية لإزالة مياه العيون البيضاء (اطبيكة)، وذلك في إطار مشاريع حملة «نور بوبيان» الممولة من بنك بوبيان، وبإشراف من الهيئة الإسلامية العالمية بدولة الكويت.

وضم الوفد الذي يشرف على المبادرة، عدة أطباء ومتطوعين وإعلاميين، وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، قاموا بتوزيع أكثر من 1500 نظارة طبية، خلال أيام الحملة.

و قال مدير ببنك بوبيان محمد البراد، في وقت سابق إن المبادرة في نسختها الخامسة، كانت من نصيب موريتانيا، بعد توقفها لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.