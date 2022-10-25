الغذاء والدواء الأمريكية: صابون دوف ملوث ومسبب للسرطان

سحبت شركة يونيليفر بي إل سي البريطانية، عدة علامات تجارية شهيرة للصابون الجاف إيروسول، بما في ذلك شامبو دوف، بعد اكتشاف أنها ملوثة بمادة البنزين الكيميائي المسبب للسرطان.

وذكرت وكالة بلومبيرج أن السحب شمل أيضا علامات تجارية مثل نيكسوس وسوف وتريزيميه وتيجي، المصنعة لشامبو روكاهوليك وبيد هيد دراي الجاف، وذلك وفقا لتنويه نشرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة الماضي.

وسحبت يونيليفر المنتجات المصنوعة قبل شهر أكتوبر 2021 وتثير هذه الخطوة الشكوك مجددا حول سلامة الإيروسول المستخدم في منتجات العناية الشخصية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تحديد الشامبو الجاف بالرش في عبوات رذاذ جاف على أنه مشكلة، حيث اختبرت شركة بروكتر وجامبل (بي أند جي) مجموعتها الكاملة من منتجات الإيروسول.

ثم سحبت الشركة شامبو بانتين وهيربال إيسنسس الجاف في شهر ديسمبر، وذلك لتلوثهما بمادة البنزين.