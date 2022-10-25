مباحثات بين ولي العهد السعودي والرئيس السنغالي

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، اليوم الثلاثاء، الرئيس السنغالي ماكي صال وتباحث معه حول العلاقات بين البلدين، وفق ما أوردت الوكالة السعودية للأنباء (واس).

وحسب نفس المصدر فإن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى اللقاء بحضور الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر، وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية.

كما حضر اللقاء أيضًا وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح.

وضم الوفد السنغالي الوزير والمستشار الدبلوماسي في الرئاسة عمر دمبا باه، والوزير الناطق باسم الرئاسة السنغالية يورو جاه، والسفير السنغالي السعودية مامودو سال.

وغادر الرئيس السنغالي الرياض، مساء اليوم، بعد أن شارك مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.