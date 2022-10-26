تمويلات البنك الدولي للمشاريع في موريتانيا تبلغ 900 مليون دولار

أعلن البنك الدولي أن قيمة محفظة المشاريع التي يمولها في موريتانيا انتقلت من 300 مليون دولار خلال عام 2019، إلى ما يناهز 900 مليون دولار، كما شهد مستوى تنفيذ هذه المشاريع تحسنا مضطرادا.