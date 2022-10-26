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تمويلات البنك الدولي للمشاريع في موريتانيا تبلغ 900 مليون دولار
أعلن البنك الدولي أن قيمة محفظة المشاريع التي يمولها في موريتانيا انتقلت من 300 مليون دولار خلال عام 2019، إلى ما يناهز 900 مليون دولار، كما شهد مستوى تنفيذ هذه المشاريع تحسنا مضطرادا.
جاء إعلان البنك في مباحثات جمعت مدير العمليات المكلف بموريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا وجزر الرأس الأخضر في البنك الدولي، ناتان بيليتي، بمناسبة انتهاء مأموريته، مع زير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامود.
وتحدث المدير عن تقديره “العميق للتجاوب الذي لاقاه من مختلف طواقم القطاع طيلة فترة عمله” وفق تعبيره.
وكانت موريتانيا قد سجلت “أعلى مستوى سحب خلال هذه السنة بين بلدان المنطقة الخمس” وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).