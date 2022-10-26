المنظمة الدولية للهجرة : سجلنا خلال 2021 وفاة أكثر من 5 آلاف مهاجر 

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، وفاة ما لا يقل عن 5,684 شخصا على طول مسارات الهجرة إلى أوروبا وداخلها منذ بداية عام 2021.

ودعت المنظمة، في بيان صحفي، الدول في أوروبا وخارجها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لإنقاذ الأرواح الحد من الوفيات أثناء رحلات الهجرة.

وأشارت إلى أن تزايد أعداد الوفيات المسجلة على الطرق عبر البحر المتوسط وعلى الحدود البرية إلى أوروبا وداخل القارة، رفع من حالات الوفاة إلى 29,000 حالة خلال رحلات الهجرة إلى أوروبا منذ عام 2014.

وأفادت أن هذه الوفيات المستمرة هي تذكير آخر بأن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من المسارات القانونية والآمنة للهجرة.